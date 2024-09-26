Сухая гроза устроила два лесных пожара в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии было обнаружено два возгорания в Баунтовском эвенкийском районе. Причиной их возникновения стала сухая гроза.

- Пожары оперативно ликвидированы, общая площадь, пройденная огнем составила 454 га. На утро 26 сентября новых возгораний не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров в республике нет, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

В ведомстве напомнили, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. За несоблюдение правил пожарной и санитарной безопасности грозит административная ответственность. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.

Фото: Елена Кокорина