Происшествия 26.09.2024 в 09:57

В поселке Таксимо в Бурятии горел многоквартирный жилой дом

Поздно вечером пожар удалось потушить
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Текст: Служба информации "Номер один"
В поселке Таксимо в Бурятии горел многоквартирный жилой дом

В поселке Таксимо Муйского района накануне вечером произошло возгорание многоквартирного двухэтажного жилого дома. Существовала угроза перехода огня на соседний дом, который прибывшие пожарные не допустили.

- По состоянию на 21:43 возгорание локализовано на площади 280 кв.м. По предварительным данным, пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Очевидцы пишут, что от пожара пострадало минимум 4 квартиры, остальные залиты водой. Жильцам удалось эвакуироваться и вынести личные вещи, в том числе бытовую технику.

В тушении пожара участвовали личный состав 7-го Муйского отряда ГПС РБ, пожарная команда аэропорта населенного пункта Таксимо и работники комбината по благоустройству в составе 15 человек и 5 единиц техники.

 

Фото: скриншот видео, телеграм канал «Весь Улан-Удэ»

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пожар Бурятия муйский район

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