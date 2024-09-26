В поселке Таксимо в Бурятии горел многоквартирный жилой дом

В поселке Таксимо Муйского района накануне вечером произошло возгорание многоквартирного двухэтажного жилого дома. Существовала угроза перехода огня на соседний дом, который прибывшие пожарные не допустили.

- По состоянию на 21:43 возгорание локализовано на площади 280 кв.м. По предварительным данным, пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





Очевидцы пишут, что от пожара пострадало минимум 4 квартиры, остальные залиты водой. Жильцам удалось эвакуироваться и вынести личные вещи, в том числе бытовую технику.

В тушении пожара участвовали личный состав 7-го Муйского отряда ГПС РБ, пожарная команда аэропорта населенного пункта Таксимо и работники комбината по благоустройству в составе 15 человек и 5 единиц техники.

Фото: скриншот видео, телеграм канал «Весь Улан-Удэ»