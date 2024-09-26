Происшествия 26.09.2024 в 11:00

В Улан-Удэ задержали отчаянного кофемана

Парень воровал в магазине только дорогой кофе
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ задержали отчаянного кофемана

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали воришку дорогостоящего кофе в одном из супермаркетов. Роковой и последней для него оказалась только третья кража.

Кнопка тревожной сигнализации магазина в Октябрьском районе города сработала днем.

- Прибывший наряд Росгвардии совместно с работниками службы безопасности задержали парня. По камерам видеонаблюдения было установлено, что задержанный в течение двух дней совершал кражи банок кофе, а во время очередной кражи задержан на месте преступления, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанный, 21-летний молодой человек доставлен в полицию, где сознался в трех фактах кражи 6 банок кофе, на общую сумму около 4 тысяч рублей.

- Со слов задержанного, кражи совершал свободным доступом с полок в магазине, а затем продавал похищенное. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - добавили в ведомстве.

Фото: Елена Кокорина

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