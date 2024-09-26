Происшествия 26.09.2024 в 11:20

Причиной пожара в пос. Таксимо стало короткое замыкание

Полностью сгорела крыша дома и повреждены две квартиры
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Текст: Служба информации "Номер один"
Причиной пожара в пос. Таксимо стало короткое замыкание

Напомним, вчера вечером пожарные службы Муйского района тушили большой очаг возгорания в многоквартирном жилом доме в пос. Таксимо. Его удалось потушить лишь поздно ночью.

- Пожар был ликвидирован в 01:30 ночи на общей площади 422 кв.м. В результате полностью сгорела крыша многоквартирного дома, повреждены 2 квартиры и подъезд. Жильцы размещены у родственников, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В тушении возгорания участвовали личный состав 7-го Муйского отряда ГПС РБ, пожарная команда аэропорта, работники Лесхоза и комбината по благоустройству в составе 24 человек и 7 единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки в одной из квартир дома.

 

Фото: скриншот видео, телеграм канал «Весь Улан-Удэ»


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