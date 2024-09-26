Происшествия 26.09.2024 в 12:26

В Бурятии сельчанин на лайках потерял 400 тысяч

Он пытался заработать ставя реакции на маркетплейсе
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сельчанин на лайках потерял 400 тысяч

В Кабанском районе Бурятии местный житель попытался заработать на постановке «лайков» на известном маркетплейсе. Однако мужчина потерял все свои сбережения, оставшись без 400 тысяч рублей.

В полицию он обратился 24 сентября.

- 38-летнему мужчине в мессенджере поступило сообщение о прибыльном и непыльном заработке в интернет-магазине. Пройдя по ссылке, он узнал, что для получения денег нужно проставлять отметки «мне нравится» на ряде товаров. Предложение его заинтересовало и сельчанин приступил к работе. Однако чтобы заработать, вначале необходимо было «выкупить» задание со списком товаров, где требовались «лайки». Там же была обозначена и сумма дохода, которую на выходе получит клиент, - рассказали в МВД республики.  
За 32 тысячи рублей мужчина приобрел первый пакет, и, выполнив задание,  «заработал» 39 тысяч рублей. Простота получения дохода вдохновила его на решение задач с более крупными суммами. Так, он «отработал» еще 6 заказов на суммы от 37 тысяч до 80 тысяч рублей.
- Немного позднее специалисты маркетплейса предложили новый способ заработка — выкупать сами товары для поднятия рейтинга организации-продавца и в целом интернет-магазина. За работу они обещали более высокую прибыль. Поскольку к тому времени накопления у него закончились, он обратился за помощью к знакомому, чтобы занять денег, который и сказал ему, что он подвергся атаке мошенников, - добавили в полиции.
Вернуть потерянное за простановку лайков и вывести доход  мужчина разумеется не смог и убедился, что стал жертвой обмана. Сайт известного интернет-магазина оказался двойником. В целом он потерял около 400 тысяч рублей.
Полиция Бурятии призывает граждан не доверять предложениям в сети Интернет о быстром и легком заработке. Необходимость внести собственные средства для того, чтобы заработать, должны вас насторожить. Кроме того, не переходите по подозрительным ссылкам — они могут вести на сервисы-двойники или вовсе содержать вредоносную программу. Будьте бдительны.

Фото: loon.site

 

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