Происшествия 26.09.2024 в 14:25

В Бурятии в огне сгорело 8 детей

Столько детей погибло от бытовых пожаров в республике с начала  2024 года
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии в огне сгорело 8 детей

С начала года на территории Бурятии в результате пожаров погибло 8 детей. Еще 8 несовершеннолетних получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Информацией поделились сегодня, 26 сентября, в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

- Напоминаем родителям о необходимости соблюдать все правила пожарной безопасности, чтобы не допустить гибель своих детей. Убирайте спички, зажигалки и пиротехнические изделия в недоступные для детей места. Не оставляйте детей без присмотра, когда топится печь, работают газовые приборы, а также при готовке еды. Расскажите детям о технике безопасности при включении чайника, утюга, телевизора и других электрических приборов и проведите с детьми профилактические беседы о том, что нельзя баловаться спичками, зажигалками, пиротехническими изделиями, а также разводить костры, поджигать мусор и сухую траву, - предупреждают в ГО и ЧС.

Также в ведомстве советуют выучить с детьми номера экстренных служб: 112 – единый номер вызова служб экстренного реагирования, 101 – пожарная охрана, 102 – полиция, 103 – скорая помощь и установить в доме автономный дымовой пожарный извещатель.

Фото: loon.site

 

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