Омулевых браконьеров в Бурятии задержали при участии спецназа

В Бурятии на озере Байкал при участии спецназа Росгвардии за незаконную добычу рыбы накануне были задержаны браконьеры. За ночь они успели наловить более 200 хвостов нерестовой рыбы.

- В ходе ночного рейда на акватории Байкала были обнаружены две рыбацкие лодки и задержаны четверо жителей Северо-Байкальского района. Все они занимались незаконным выловом омуля. Правоохранители изъяли более 200 хвостов нерестовой рыбы. Моторные лодки и сети длиной более 250 метров изъяли, - рассказали в Росгвардии республики.

В настоящее время по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено и расследуется уголовное дело. По предварительным данным, ущерб от незаконной добычи рыбы составил более полутора миллионов рублей.

Фото: Росгвардия Бурятии