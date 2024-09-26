Происшествия 26.09.2024 в 16:39

Учиненный мордобой обошелся улан-удэнцу в 70 тысяч рублей

Пострадавший со сломанной челюстью обратился в суд
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Текст: Елена Кокорина
Учиненный мордобой обошелся улан-удэнцу в 70 тысяч рублей

За «мордобой» судебные приставы Бурятии взыскали с улан-удэнца 70 тысяч рублей. Крепко приложившись к лицу мужчины, дебошир сломал ему челюсть.

- Как было выяснено в ходе судебного заседания, дебошир, находясь на участке придомовой территории дома, из личной неприязни два раза ударил кулаком потерпевшего по лицу. Последствия нападения - открытый, двусторонний перелом нижней челюсти, - рассказали в Службе судебных приставов Бурятии.

По решению суда подсудимый был признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему назначено наказания в виде компенсации морального вреда в пользу потерпевшего в размере 70 тысяч рублей.

- В результате принятых судебным приставом мер принудительного исполнения сумма материального ущерба была взыскана в полном объеме. Денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено, - добавили приставы.

Фото:  loon.site

 

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