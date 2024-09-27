Водитель грузовика в Улан-Удэ перевернулся и повредил позвоночник

Вчера днем, 26 сентября, в Улан-Удэ 26-летний водитель автомобиля «Митсубиши Кантер» совершил ДТП на пр. Автомобилистов. Мужчина не справился с управлением и наехал на ограждение. В результате ДТП водитель с травмой позвоночника госпитализирован в БСМП.

- Также вчера на территории республики было выявлено 285 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 11 водителей с признаками опьянения. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе с пострадавшим, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ