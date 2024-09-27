Происшествия 27.09.2024 в 09:51

В Кабанском районе из-за короткого замыкания сгорел автомобиль

В результате пожара выгорел салон автомобиля
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Кабанском районе из-за короткого замыкания сгорел автомобиль

Прошедшей ночью в селе Корсаково Кабанского района во дворе дома загорелся автомобиль Honda CR-V. К месту вызова был направлен дежурный караул 2-го Кабанского отряда ГПС РБ.

В результате пожара выгорел салон автомобиля, сгорело подкапотное пространство на общей площади 2 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки в двигательном отсеке.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает водителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:

- не эксплуатируйте электропровода с видимыми нарушениями изоляции;

- своевременно устраняйте неисправность автомобиля при обнаружении подтечки горюче-смазочных материалов;

- для ликвидации возможного возгорания автомобиля оборудуйте его первичными средствами пожаротушения: сертифицированными огнетушителями – углекислотными или порошковыми, объемом не менее 2 литров;

- не заряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах и не оставляйте без присмотра включённые в сеть электроподогреватели;

- запрещается использовать для подогрева автомобиля открытый огонь (костры, факелы, паяльные лампы) и самодельные котлы подогрева.

 

Фото: ГО и ЧС

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