Происшествия 27.09.2024 в 10:39
На дороге Улан-Удэ сбили 14-летнего мальчика на мопеде
Пострадавшего сразу увезли в больницу
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием несовершеннолетнего. 14-летнего мальчика на мопеде сбила автоледи сегодня утром около 8-ми утра.
- По предварительным данным, сегодня утром на улице Бархатной в Улан-Удэ произошло столкновение мопеда «Регул» под управлением 14-летнего мальчика и автомобиля «Тойота», за рулем которого находилась 34-летняя женщина. В результате ДТП подросток с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в полиции республики.
Госавтоинспекция призывает родителей не допускать к управлению мототранспортом несовершеннолетних, не имеющих права и навыков вождения.
Фото: ГИБДД РБ
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