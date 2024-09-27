На дороге Улан-Удэ сбили 14-летнего мальчика на мопеде

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием несовершеннолетнего. 14-летнего мальчика на мопеде сбила автоледи сегодня утром около 8-ми утра.

- По предварительным данным, сегодня утром на улице Бархатной в Улан-Удэ произошло столкновение мопеда «Регул» под управлением 14-летнего мальчика и автомобиля «Тойота», за рулем которого находилась 34-летняя женщина. В результате ДТП подросток с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в полиции республики.

Госавтоинспекция призывает родителей не допускать к управлению мототранспортом несовершеннолетних, не имеющих права и навыков вождения.

Фото: ГИБДД РБ