Пропавшую 10-летню девочку в Улан-Удэ нашли в гостинице

Вчера, 26 сентября, наряд вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил убежавшую из дома девочку в центре Улан-Удэ.

- Вечером сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выехали на сигнал тревоги, поступивший из одной из гостиниц в центре Улан-Удэ. Прибыв они обнаружили в фойе растерянную девочку. Работники заведения сообщили, что заплаканная девочка зашла в гостиницу и сидела в фойе, не отвечая на вопросы, - рассказали в Росгвардии республики.

Выяснив в ходе доверительной беседы личность ребенка, росгвардейцы установили, что 10-летняя девочка ушла из дома, поссорившись с мамой. Они отвезли ее в полицию, где передали инспектору по делам несовершеннолетних.

- Также было установлено, что мама хватилась ребенка после того, как дочь не вернулась со школы. Благодаря неравнодушию работников гостиницы девочка была найдена и передана законному представителю.

Фото: loon.site