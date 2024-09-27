Происшествия 27.09.2024 в 16:02

В Бурятии дыру в подземной трубе устранили с помощью деревянного колышка

Жители Гусиноозерска в шоке от кустарных методов ремонта
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии дыру в подземной трубе устранили с помощью деревянного колышка

Жители Селенгинского района Бурятии жалуются на работу местных хозяйственников. В городской группе Гусиноозерска они разместили фото и видео подземной трубы, течь в которой рабочие устранили даже не с помощью наложенной заплатки, а методом забивания в дыру деревянного чопика. В общем, как в песне  - «я его слепила из того, что было…»

   - Это 6-ой микрорайон, рядом с домом № 27.Уже не первый год наблюдаем такую картину. Летом сначала раскопали, спустя какое-то время закопали, но течь как была, так и осталась. Наверное забить в трубу деревянные колышки, это всё, на что способен наш «Водоканал», - пишут местные жители в группе «Весь Гусиноозерск».

Фото: ТГ-канал «Весь Гусиноозерск»

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