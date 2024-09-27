В Бурятии дыру в подземной трубе устранили с помощью деревянного колышка

Жители Селенгинского района Бурятии жалуются на работу местных хозяйственников. В городской группе Гусиноозерска они разместили фото и видео подземной трубы, течь в которой рабочие устранили даже не с помощью наложенной заплатки, а методом забивания в дыру деревянного чопика. В общем, как в песне - «я его слепила из того, что было…»

- Это 6-ой микрорайон, рядом с домом № 27.Уже не первый год наблюдаем такую картину. Летом сначала раскопали, спустя какое-то время закопали, но течь как была, так и осталась. Наверное забить в трубу деревянные колышки, это всё, на что способен наш «Водоканал», - пишут местные жители в группе «Весь Гусиноозерск».

Фото: ТГ-канал «Весь Гусиноозерск»