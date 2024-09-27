Житель Бурятии приехал в гости к брату и получил пулю в голову

В Окинском районе Бурятии местному жителю предъявлено обвинение в убийстве двоюродного брата. Приехав к родственнику из соседнего села, потерпевший сначала подвергся укусу хозяйской собаки, а потом и роковому выстрелу самого хозяина.

- По данным следствия, 23 сентября вечером к обвиняемому из соседнего села приехал двоюродный брат. Позднее гостя во дворе дома укусила собака. Из-за этого он стал предъявлять претензии хозяину, который в ходе произошедшей ссоры взял ружье, изготовленное кустарным способом на базе охотничьего карабина, и с близкого расстояния выстрелил из него в голову родственника. От полученных повреждений потерпевший скончался. Рядом находилась фельдшер, которая приехала по вызову, чтобы оказать помощь в связи с укусом животного. Она и вызвала сотрудников полиции, - рассказали в Следкоме республики.

Фигуранта задержали на месте происшествия. В настоящее время решается вопрос о его заключения под стражу.

Фото: loon.site