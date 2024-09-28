Игры с угрозой для жизни

Очередной случай, когда ребенок получил серьезную травму в столице Бурятии, расследует Следственный комитет. Девочка, упавшая с горки, очевидно построенной с нарушениями, получила травму спины. Сейчас силовики выясняют все подробности случившегося. Но они не ответят на главный вопрос, почему в Улан-Удэ регулярно происходят несчастные случаи на детских площадках и как это прекратить.

Трагедии не редкость

На прошлой неделе Следком Бурятии рассказал об истории 11-летней девочки, которая, скатываясь с горки, получила травму спины и попала в больницу.

- Днем 16 сентября местная жительница пришла с другими детьми на игровую площадку, расположенную на придомовой территории жилого комплекса. Там ее 11-летняя дочь при скатывании с горки и приземлении ударилась спиной о край металлического настила и получила травму. В момент осмотра места происшествия при замерах удалось установить, что расстояние от края ската горки до покрытия превышает 60 см. Это создает угрозу для здоровья детей при использовании данной игровой конструкции, - рассказали в Следкоме республики.

Трагедии на детских площадках не редкость. Так, в прошлом году подобное уголовное дело возбуждали из-за горки, которая отрезала восьмилетнему мальчику палец.

«Мы установим полную картину происшествия, после чего действиям (бездействиям) ответственных лиц будет дана правовая оценка», - сообщали тогда в следственном ведомстве.

Когда мальчик скатывался с горки, его палец попал в зазор. Спасти палец не удалось. Известно, что игровая площадка находилась на балансе ТОС «Сарана». Она построена в 2014 году на грант, выигранный в республиканском конкурсе. Но к моменту трагедии площадка уже сильно обветшала. После происшествия с мальчиком ее сразу демонтировали.

В прошлом же году вышла на свет история семилетней девочки, которая упала на металлические штыри от сломанного турника. Хотя произошла она раньше, в 2022 году. Мама девочки не раз обращалась в правоохранительные органы, требуя привлечь управляющую компанию к ответственности, однако никаких мер никто не принял. В ситуацию вмешалась детский омбудсмен.

«В целях восстановления прав ребенка на охрану жизни и здоровья я обратилась в органы прокуратуры республики. Прокурором Железнодорожного района в интересах несовершеннолетней в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с управляющей компании морального и материального вреда. Судом требования к управляющей компании удовлетворены», - рассказывала уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.

Опасные развлечения

За последние годы таких историй накопилось немало. В мае 2016 года пятилетнему мальчику отрезало палец правой руки во время катания с горки на придомовой детской площадке в Зеленхозе. Металл отсек ребенку палец вместе с костью. Ребенка госпитализировали и провели экстренную операцию, пришив мизинец на место. Известно, что ответственной за детскую площадку в Зеленхозе на тот момент была управляющая компания «Столица». Мама мальчика опасалась, что пальчик на руке сына может не прижиться. Так, к сожалению, и произошло. Позднее женщина обратилась в суд. Семье выплатили 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также вернули всю стоимость лечения.

Осенью 2022 года на территории школы № 40 с качелей упал ученик. Мальчик отделался ссадинами и царапинами. Тогда выяснилось, что конструкция качелей требует доработок по части безопасности.

Для школьника из мкр. Дивизионного падение с качелей закончилось серьезнее - он получил отек головного мозга и перелом лобной кости.

Ребенка положили в ДРКБ с рядом диагнозов: «закрытая черепно-мозговая травма», «ушиб головного мозга легкой степени», «малая эпидуральная гематома в лобной области слева», «перелом лобной кости слева» и др. В больнице мальчик провел десять дней и в школу пришел только 6 сентября.

Продолжать можно долго, но вывод один – детские площадки в Улан-Удэ иногда опаснее, чем кажутся.

Превращаются в помойки

Например, в прошлом году одна из детских площадок привлекла внимание общественников. Примечательна она была несколькими моментами: находилась у обрыва, рядом со свалкой и железной дорогой. Расположилось это «чудо» в СНТ «Стекольщик».

«Игровой комплекс устанавливал местный депутат около года назад. Это единственная площадка на весь «Стекольщик» - на 30 семей. Здесь играют и малыши, и школьники. Но, несмотря на востребованность, никакого ухода за детской площадкой нет. С момента установки на баланс игровой комплекс должна была взять администрация городского района. Но чиновники открещиваются от объекта, указывая на незавершенность площадки. А достраивать ограждение и покрытие здесь никто не собирается», - писали тогда активисты-общественники.

Уже сейчас игровые конструкции требуют ремонта и покраски, территория захламляется мусором. Поблизости от площадки проходят железнодорожные пути.

«Но самое главное – площадка находится у края крутого оврага, фактически на обрыве, и уже сейчас нужно ограждение. Жители беспокоятся за детей и сами скидываются на краску и доски, чтобы сделать ремонт и забор», - добавили в сообщении.

Качели в саже

К слову, тенденция превращения детских площадок в помойки тоже не нова и набирает обороты. Так, в июне этого года ОНФ сообщил о нескольких площадках, находящихся на улице Фрунзе. Территории, предназначенные для развития и отдыха детворы, становятся похожим на настоящие «заброшки».

- Где проводят время дети, живущие в центре Улан-Удэ? Точно не на спортивных площадках возле дома, - пишут «фронтовики». - На новой спортивной площадке по улице Фрунзе, 13, ребят ждут переполненные мусорные баки, баскетбольное кольцо без кольца и футбольные ворота без сеток. Другая площадка - футбольная коробка по улице Фрунзе, 9, уже заросла, и даже не травой, а деревьями. Вряд ли ее ремонтировали в последние десять лет, так как асфальтовое покрытие на ней все в трещинах и ямах.

«Народный фронт» обратился в администрацию города и просит устранить недостатки.

- За спортивными площадками, как за старыми, так и за новыми, нужен догляд. А нашим детям нужны полноценные места для занятий спортом, - добавляют в группе «Народного фронта».

Любопытный метод решения проблемы применили в соседней Монголии. Там приговоренные судом к общественным работам граждане к Международному дню защиты детей отремонтировали и очистили 111 детских площадок в столице страны.

Осужденные очистили от мусора, помыли и отремонтировали игровые площадки при 18 общеобразовательных школах и 27 детских садах. Также в рамках этой акции убрали и обновили четыре баскетбольные площадки и 48 игровых зон в общественных местах Улан-Батора.

Но с чем не справятся осужденные Бурятии, даже если бросить их на защиту детских площадок, так это с гарью и копотью, на которую жалуются жители мкр. Дивизионного. В начале этого года в паблике «Аноним03» неизвестный автор опубликовал пост, рассказывающий о местной котельной, которая загрязняет воздух.

«В этом году местные котельные минобороны дымят так, что ребенок с прогулки приходит весь в саже. Детская площадка (горки, качели, домики), скамейки, дорожки вокруг площадки покрыты слоем сажи. Котельная находится за домом 943. Прошу помочь с решением проблемы», - писал автор.

Защитить от людей и животных

Но не во всех бедах виноваты коммунальщики или городские службы. Иногда причиной проблем становятся сами местные жители. Так, в Джидинском районе в июне этого года появились жалобы и возмущения на гуляющий по улицам скот, который, в числе прочего, портит и детские площадки.

«Сделайте уже что-нибудь со скотом. Хотят целыми стадами, портят имущество, дышать нечем. Постоянно в группе пишут одно и то же, действий - ноль. Ломают и загаживают детские площадки, на которые тратились миллионы», - писали местные.

Впрочем, не все согласились с претензиями. Видимо, те, у кого есть скот, не горят желанием нанимать пастуха и искать пастбища где-то за пределами населенных пунктов: «Лошади сами по себе. Где хотят, там и пасутся. Летом не держат на гуртах, наоборот, отпускают на волю лошадей», «Нужно было не лошадей фотографировать, а их хозяев. Живете все рядом, хозяин животины известен. Можно подойти и обговорить все полюбовно».

Между тем 19 июня на свободно пасущихся животных устроили настоящую облаву в селе Бичура. Там прошел рейд по соблюдению правил выпаса скота. В результате на улицах райцентра отловили 30 голов КРС, всех их поместили в пункт временного содержания. Ранее жители села буквально завалили местные власти жалобами на свободно гуляющий по райцентру скот.

Однако коровы и лошади не опасны для детей, хотя они и ломают детские площадки. В отличие от собак, которые то и дело нападают на людей, причем не только на взрослых.

Так, весной этого года стало известно, что к ответственности привлекли женщину - хозяйку алабая, который искусал ребенка прямо на детской площадке.

Напомним, нападение собаки произошло в конце февраля в Гусиноозерске. Тогда пес выпрыгнул из ограды и напал на ребенка. Ранее владелицу собаки уже штрафовал муниципальный контроль Селенгинского района за самовыгул и отсутствие регистрации животного.

Конечно, многие детские площадки в Улан-Удэ и за его пределами вовсе не угрожают детям. Но, тем не менее, прежде чем отпустить свое чадо играть с друзьями, проверьте, все ли в порядке с площадкой, на которую они собираются, и не сэкономил ли очередной подрядчик на безопасности детей.

Фото: Следком Бурятии