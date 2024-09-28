Жительница Бурятии перевела «сотруднику спецслужб» миллион рублей

Очередной жертвой мошенников в Бурятии стала 68-летняя жительница Баргузинского района. Пожилой женщине на телефон поступило сообщение от имени директора одного из бюджетных учреждений, с которой она знакома.

В сообщении было указано, что с женщиной хочет переговорить сотрудник ФСБ. Позже ей также позвонили через мессенджер, собеседник представился следователем и пояснил, что мошенники оформили на нее кредит, а деньги перевели на территорию иностранного государства. Для блокировки их действий и сохранения сбережений необходимо перевести денежные средства на специальный банковский счет. Для этого ей сказали скачать программное приложение, к которому в последующем нужно подключить банковские карты.

При этом «сотрудник» запретил рассказывать об этих действиях кому-либо. Требования афериста женщина выполнила и перевела свои личные миллион рублей на счета мошенников.

Всего жертвами интернет-преступников по состоянию с начала 2024 года стал 2091 житель республики (+51 за последнюю неделю).

Причиненный ущерб составил 496,7 млн рублей (+13 млн рублей за последнюю неделю).

Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры.

Злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.

Земляки, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников!





Фото: "Номер один"