Несварение из-за документов

Завпроизводством столового корпуса детского лагеря «Байкальский бор» признали виновной в подделке документов о прохождении медосмотра сотрудников в пищеблоке. Как оказалось, женщина, зная, что у работников истекает срок медосмотра, договорилась о подлоге.

Подкосил норовирус

Напомним, 23 августа 2023 года у 28 человек (среди которых 26 детей и два работника. - Прим. ред.) в детском лагере «Байкальский бор» обнаружили симптомы кишечной инфекции - тошноту и диарею. Из ближайшей больницы в лагерь сразу же выехали доктора и специалисты Управления Роспотребнадзора.

«За ночь медики осмотрели всех 206 детей», - сообщил тогда Минздрав Бурятии. - У 26 из них выявили острое кишечное заболевание. Шестерых - тех, у кого поднялась температура, отправили на лечение в Прибайкальскую ЦРБ».

В целом же состояние отравившихся ребятишек было легкой степени тяжести, поэтому их на автобусах отправили домой, а «Байкальский бор» закрыли для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

После произошедшего проверки в лагере провели не только минздрав и Роспотребнадзор, но и силовики.

«Проведены санитарные обследования помещений пищеблока лагеря, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований», - отмечали в Следкоме Бурятии. - Дети будут получать лечение в амбулаторных условиях. Следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится проверка».

Такую же проверку организовала и прокуратура. Управление Россельхознадзора выясняло качество продуктов питания, которые поставлялись в лагерь.

«По результатам эпидемиологического расследования установлено, что вспышка вызвана кишечной инфекцией норовирусной этиологии, возбудитель которой был установлен у больных, а также у персонала пищеблока», - сообщало Управление Роспотребнадзора о причине массового отравления.

В лагере тогда установили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части хранения пищевых продуктов, санитарного состояния пищеблока, дезинфекционного режима и другие. «Байкальский бор» в итоге закрылся до середины октября.

К слову, в лагерь «Байкальский бор» отправить ребенка на отдых стремятся многие жители нашей республики. Высокий рейтинг лагеря вполне объясним, ведь он расположен среди тайги, на побережье озера Котокель, вблизи Байкала. Школьников туда привозят поправлять здоровье на три недели, причем все это время дети живут без связи - мобильники не ловят, интернета нет. Возможность позвонить есть, но только дважды в неделю.

Подделала 16 медкнижек

Из материалов дела следует, что завпроизводством столового корпуса нашла в Улан-Удэ организацию, которая «помогла» ей с прохождением фиктивного медосмотра для работников столовой. Все выглядело по-настоящему - так, словно все 16 сотрудников действительно прошли полноценный медицинский осмотр.

В медицинские книжки внесли сведения о прохождении периодического медицинского осмотра, получении положительного заключения, прохождении обучения в Центре гигиены и эпидемиологии Республики Бурятия. Также в медицинские документы проставили соответствующие штампы и голограммы. Одним словом, подкопаться не к чему.

Уже после скандала стало известно, что заведующая столовой не только хранила и использовала поддельные медкнижки, но и представила поддельные документы в контрольно-надзорные органы.

Пока специалисты осуществляли судебные технико-криминалистические экспертизы, выяснилось, что оттиски штампов на медкнижках и на бланке заключения предварительного медицинского осмотра на имя сотрудников пищеблока «Байкальский бор» нанесены не рельефным клише, и, следовательно, они поддельные.

Также в деле отмечается, что каких-либо мер по возмещению ущерба или заглаживанию вреда иным образом заведующая столовой не предпринимала.

Вина заведующей столовой подтвердилась ее собственными признательными показаниями, показаниями свидетелей - работников столовой; показаниями директора, врачей лагеря, а также заведующей отделом гигиены образования и воспитания населения Центра гигиены и эпидемиологии.

Прибайкальский районный суд признал заведующую столовой виновной в приобретении, хранении в целях использования и использовании заведомо поддельных медицинских книжек сотрудников пищеблока ДСОЛ «Байкальский бор». Женщину осудили к пяти месяцам ограничения свободы: запретили выезжать за пределы района, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также являться в эту инспекцию один раз в месяц для регистрации.

Прокурор попросил больше

Гособвинение посчитало вынесенный приговор слишком мягким. В Верховный суд Бурятии обратился прокурор и попросил ужесточить наказание заведующей столовой. В частности, потребовал усилить ограничение свободы с пяти до десяти месяцев, а также назначить ей дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-хозяйственных функций в организациях.

«Содеянное хоть и относится к категории преступлений небольшой тяжести, но в силу взаимосвязи ее криминального поведения с исполнением должностных обязанностей организационно-распорядительного характера в организации, осуществляющей работу по обеспечению питанием несовершеннолетних детей, осужденная представляет повышенную общественную опасность», - мотивировал прокурор ужесточение наказания.

Вместе с тем гособвинитель указал Верховному суду на то, что суд первой инстанции не учел активное способствование заведующей столовой расследованию преступления. В момент дознания она подробно рассказала об обстоятельствах совершения инкриминируемого ей преступления - указала точный адрес организации, в которую направила медицинские книжки, количество обращений к данной организации, периоды времени, обстоятельства передачи и получения медицинских книжек, оплаты за них.

Верховный суд в итоге постановил не ужесточить наказание заведующей, а, наоборот, смягчить - вместо пяти месяцев ограничения свободы наказание снизили до четырех.

Фото: «Номер один»