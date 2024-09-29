В Кабанском районе произошло ДТП

Как сообщили в Управлении государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Бурятия накануне вечером в Кабанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Этой ночью (Около 22:00. – Прим. ред) на 74 километре трассы Тресково – Заречье водитель «Хонда ЦР-В» опрокинулся на автомобиле вместе с пассажирами в 3-х километрах от села Сухая.

38-летний пассажир скончался на месте. Водителя и других пассажиров (Двушку и мужчину. – Прим. ред) госпитализировали. Еще одну гражданку отпустили домой после медицинского осмотра.

Фото: Номер один.