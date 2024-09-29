Происшествия 29.09.2024 в 14:09

Жители Бурятии перевели мошенникам полмиллиарда рублей

На сегодняшний день жертвами аферистов уже стали более 2000 человек
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Текст: Номер один
Жители Бурятии перевели мошенникам полмиллиарда рублей

Под разными предлогами мошенники похитили у жителей нашей республики практически полмиллиарда рублей. Общий ущерб, нанесенный ими, составил 496,7 миллиона рублей. Из них 13 миллионов – за последнюю неделю.

Жертвами телефонных и интернет-преступников с начала года оказался 2091 человек, в том числе 51 – за минувшую неделю.

Буквально на днях 68-летней жительнице Баргузинского района перевела миллион рублей «следователю», запугавшему ее по телефону.

Как оказалось пожилой даме поступило сообщение в мессенджере от имени руководительницы одного из государственных бюджетных учреждений республики, с которой она знакома.

«В сообщении было указано, что с ней хочет переговорить сотрудник ФСБ»,

– уточнили в Прокуратуре Бурятии.
Позже ничего не подозревающей жертве также через мессенджер поступил звонок. Собеседник представился следователем и сказал, что мошенники оформили на нее кредит. Все деньги преступники перевели на территорию иностранного государства.

«А для блокировки их действий и сохранения сбережений надо было перевести денежные средства на специальный банковский счет»,

– добавили в ведомстве.
Пенсионерка скачала программу, которую ей порекомендовал злоумышленник. После чего – деньги канули в лету.

Фото: Номер один.

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