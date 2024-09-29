Жители Бурятии перевели мошенникам полмиллиарда рублей

Под разными предлогами мошенники похитили у жителей нашей республики практически полмиллиарда рублей. Общий ущерб, нанесенный ими, составил 496,7 миллиона рублей. Из них 13 миллионов – за последнюю неделю.

Жертвами телефонных и интернет-преступников с начала года оказался 2091 человек, в том числе 51 – за минувшую неделю.

Буквально на днях 68-летней жительнице Баргузинского района перевела миллион рублей «следователю», запугавшему ее по телефону.

Как оказалось пожилой даме поступило сообщение в мессенджере от имени руководительницы одного из государственных бюджетных учреждений республики, с которой она знакома.

«В сообщении было указано, что с ней хочет переговорить сотрудник ФСБ», – уточнили в Прокуратуре Бурятии.

«А для блокировки их действий и сохранения сбережений надо было перевести денежные средства на специальный банковский счет», – добавили в ведомстве.



Позже ничего не подозревающей жертве также через мессенджер поступил звонок. Собеседник представился следователем и сказал, что мошенники оформили на нее кредит. Все деньги преступники перевели на территорию иностранного государства.Пенсионерка скачала программу, которую ей порекомендовал злоумышленник. После чего – деньги канули в лету.

Фото: Номер один.