У дороги в Бурятии были найдены артиллерийские снаряды

В Бурятии взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали снаряды, которые нашли в нескольких километрах от с. Верхний Саянтуй. В лесном массиве у дороги их обнаружили бдительные граждане и сразу же сообщили в правоохранительные органы.

На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН Росгвардии республики.

- В ходе обследования они установили, что найденные предметы – это 120- и 100-мм артиллерийские снаряды, а также гильзы от снарядов. Снаряды и гильзы со следами коррозии взрывчатых веществ не содержат и угрозы не представляют. Найденные предметы изъяты сотрудниками полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия