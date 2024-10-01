Происшествия 01.10.2024 в 09:47

У дороги в Бурятии были найдены артиллерийские снаряды

Их нашли недалеко от Верхнего Саянтуя
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Текст: Елена Кокорина
У дороги в Бурятии были найдены артиллерийские снаряды

В Бурятии взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали снаряды, которые нашли в нескольких километрах от с. Верхний Саянтуй. В лесном массиве у дороги их обнаружили бдительные граждане и сразу же сообщили в правоохранительные органы.

На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН Росгвардии республики.

- В ходе обследования они установили, что найденные предметы – это 120- и 100-мм артиллерийские снаряды, а также гильзы от снарядов. Снаряды и гильзы со следами коррозии взрывчатых веществ не содержат и угрозы не представляют. Найденные предметы изъяты сотрудниками полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия

 

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