Мужчина в Бурятии погиб при скоростном спуске в лесу

Вчера ночью, 1 октября, в лесном массиве Закаменского района Бурятии нашли погибшего 54-летнего мужчину. Не имея прав управления ТС, он пытался спуститься с горы в лесном массиве на снегоболотоходе.

- В 15 км от села Баянгол он не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм, - рассказали в ГИБДД республики.

Всего 1 октября на территории республики инспекторами ДПС выявлено 286 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения.

- За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе есть одно ДТП с погибшим, - добавили в ведомстве.

Фото: ГИБДД РБ