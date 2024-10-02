Происшествия 02.10.2024 в 09:55

Мужчина в Бурятии погиб при скоростном спуске в лесу

Он был за рулем снегоболотохода
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Текст: Елена Кокорина
Мужчина в Бурятии погиб при скоростном спуске в лесу

Вчера ночью, 1 октября, в лесном массиве Закаменского района Бурятии нашли погибшего 54-летнего мужчину. Не имея прав управления ТС, он пытался спуститься с горы в лесном массиве на снегоболотоходе.

- В 15 км от села Баянгол он не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм, - рассказали в ГИБДД республики.

Всего 1 октября на территории республики инспекторами ДПС выявлено 286 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения.

- За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе есть одно ДТП с погибшим, - добавили в ведомстве.

Фото: ГИБДД РБ

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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

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