В Бурятии горело общежитие

Сегодня ранним утром в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в частично нежилом общежитии в посёлке Каменск Кабанского района. К месту происшествия направился личный состав 2-го Кабанского отряда ГПС РБ.«На момент прибытия пожарных подразделений горела балконная дверь общего пользования и дверь одной из неэксплуатируемых комнат. Пострадавших нет: звено газодымозащитной службы из здания эвакуировало 6 человек. В результате пожара обгорела балконная дверь и входная дверь одной из неэксплуатируемых комнат», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Фото: МЧС Бурятии