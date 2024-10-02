Происшествия 02.10.2024 в 10:49
Пропавшего в Бурятии подростка будут искать в лесу
О судьбе мальчика ничего не известно уже почти три недели
Текст: Андрей Константинов
В Кижингинском районе Бурятии продолжаются поиски пропавшего подростка Мункожапа Ямпилова. Как сообщает вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», сегодня в районе объявили сбор добровольцев. Поскольку мальчика будут искать в лесу, волонтеров попросили тепло одеться, взять с собой портативные зарядные устройства, телефоны, сухой паек, горячий чай и фонари.
Напомним, 16-летний Мункожап Ямпилов днем 13 сентября ушел из дома в улусе Эдэрмэг после ссоры и не вернулся. Мама обнаружила пропажу сына, вернувшись из другого села, куда ездила по делам. Семья вместе с местными жителями приступила к поиску ребенка. Однако результатов он не дал, и на следующий день родственники обратились в полицию.
Ранее поисковые мероприятия прошли в улусе Эдэрмэг, его окрестностях и в селе Кижинга, где мальчика видели у магазина. Розыск подростка продолжается. В поисках также участвует местное население, педагоги школ и работники районной администрации.
Фото: предоставлено МВД Бурятии
Напомним, 16-летний Мункожап Ямпилов днем 13 сентября ушел из дома в улусе Эдэрмэг после ссоры и не вернулся. Мама обнаружила пропажу сына, вернувшись из другого села, куда ездила по делам. Семья вместе с местными жителями приступила к поиску ребенка. Однако результатов он не дал, и на следующий день родственники обратились в полицию.
Ранее поисковые мероприятия прошли в улусе Эдэрмэг, его окрестностях и в селе Кижинга, где мальчика видели у магазина. Розыск подростка продолжается. В поисках также участвует местное население, педагоги школ и работники районной администрации.
Фото: предоставлено МВД Бурятии
Тегирозыск