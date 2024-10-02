Происшествия 02.10.2024 в 10:49

Пропавшего в Бурятии подростка будут искать в лесу

О судьбе мальчика ничего не известно уже почти три недели
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Пропавшего в Бурятии подростка будут искать в лесу
В Кижингинском районе Бурятии продолжаются поиски пропавшего подростка Мункожапа Ямпилова. Как сообщает вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», сегодня в районе объявили сбор добровольцев. Поскольку мальчика будут искать в лесу, волонтеров попросили тепло одеться, взять с собой портативные зарядные устройства, телефоны, сухой паек, горячий чай и фонари.

Напомним, 16-летний Мункожап Ямпилов днем 13 сентября ушел из дома в улусе Эдэрмэг после ссоры и не вернулся. Мама обнаружила пропажу сына, вернувшись из другого села, куда ездила по делам. Семья вместе с местными жителями приступила к поиску ребенка. Однако результатов он не дал, и на следующий день родственники обратились в полицию.

Ранее поисковые мероприятия прошли в улусе Эдэрмэг, его окрестностях и в селе Кижинга, где мальчика видели у магазина. Розыск подростка продолжается. В поисках также участвует местное население, педагоги школ и работники районной администрации.

Фото: предоставлено МВД Бурятии
Теги
розыск

Все новости

В Улан-Удэ маршрутчика уволят после конфликта с подростком
02.10.2024 в 11:08
Пропавшего в Бурятии подростка будут искать в лесу
02.10.2024 в 10:49
Оператора связи в Бурятии оштрафовали на 600 тысяч рублей
02.10.2024 в 10:38
В Бурятии горело общежитие
02.10.2024 в 10:30
В Бурятии родственникам сразу девяти погибших бойцов передали ордена Мужества
02.10.2024 в 10:19
Открыли доступ к озеру Гусиное
02.10.2024 в 10:08
Мужчина в Бурятии погиб при скоростном спуске в лесу
02.10.2024 в 09:55
На улице Борсоева в Улан-Удэ расширят проезд
02.10.2024 в 09:33
Улан-удэнской кошке будут делать пластику носа
02.10.2024 в 09:33
В Бурятии бушуют три лесных пожара
02.10.2024 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
В Улан-Удэ маршрутчика уволят после конфликта с подростком
Неприятный инцидент произошел сегодня в «микрике» на маршруте №37
02.10.2024 в 11:08
В Бурятии горело общежитие
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки
02.10.2024 в 10:30
Мужчина в Бурятии погиб при скоростном спуске в лесу
Он был за рулем снегоболотохода
02.10.2024 в 09:55
В Бурятии бушуют три лесных пожара
По состоянию на утро 2 октября пожары обнаружены: в Баунтовском эвенкийском и Северо-Байкальском районах
02.10.2024 в 09:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru