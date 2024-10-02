В Улан-Удэ маршрутчика уволят после конфликта с подростком

Водитель частного микроавтобуса на маршруте №37 будет уволен после инцидента с подростком, сообщили в мэрии Улан-Удэ со ссылкой на руководство маршрута.«Комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству города в адрес перевозчика направлено предписание о проведении внеочередного инструктажа водительского состава по вопросам перевозок несовершеннолетних, вежливого обслуживания пассажиров и принятии мер дисциплинарного взыскания к ответственным лицам маршрута», - рассказали в мэрии.Ранее телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» сообщил, что сегодня утром в автобусе маршрута №37 мальчик перевел оплату за проезд на карту и вышел на остановке «Баргузин». Но водитель не поверил парню и вероятно, требовал подтверждение оплаты. Мужчина даже не поленился догнать мальчишку и силой вернул его в салон. Водитель минут 10 «мурыжил» парня, при этом остальные пассажиры были готовы оплатить проезд за мальчика.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»