Происшествия 02.10.2024 в 11:08

В Улан-Удэ маршрутчика уволят после конфликта с подростком

Неприятный инцидент произошел сегодня в «микрике» на маршруте №37
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ маршрутчика уволят после конфликта с подростком
Водитель частного микроавтобуса на маршруте №37 будет уволен после инцидента с подростком, сообщили в мэрии Улан-Удэ со ссылкой на руководство маршрута.

«Комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству города в адрес перевозчика направлено предписание о проведении внеочередного инструктажа водительского состава по вопросам перевозок несовершеннолетних, вежливого обслуживания пассажиров и принятии мер дисциплинарного взыскания к ответственным лицам маршрута», - рассказали в мэрии.

Ранее телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» сообщил, что сегодня утром в автобусе маршрута №37 мальчик перевел оплату за проезд на карту и вышел на остановке «Баргузин». Но водитель не поверил парню и вероятно, требовал подтверждение оплаты. Мужчина даже не поленился догнать мальчишку и силой вернул его в салон. Водитель минут 10 «мурыжил» парня, при этом остальные пассажиры были готовы оплатить проезд за мальчика.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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