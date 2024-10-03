В Бурятии поезд опрокинул выехавший на переезд самосвал

«По предварительным данным, на 1222 км перегона Кичера – Холодный Восточно-Сибирской железной дороги водитель автомобиля «Камаз» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.





В результате аварии самосвал опрокинулся на бок, его водитель не пострадал. Локомотив получил повреждения, однако схода вагонов поезда не случилось.







Известно, что на движение поездов происшествие не повлияло.





ДТП произошло вчера вечером на железнодорожном переезде недалеко от поселка Кичера в Северо-Байкальском районе Бурятии.Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура