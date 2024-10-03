Происшествия 03.10.2024 в 09:15
В районе Бурятии произошло землетрясение
Его зарегистрировали в Кабанском районе
Текст: Елена Кокорина
Как сообщили в МЧС республики, вчера, 2 октября, на территории Кабанского района зарегистрировано сейсмособытие. Его эпицентр находился в 6 км юго-западнее населённого пункта Борки.
- По информации ЕДДС Кабанского района, толчки в населенных пунктах не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - комментируют в МЧС.
Более подробной информации к этому часу нет. Она уточняется.
Предыдущее землетрясение в 4,2 балла было зафиксировано 21 сентября в 15:10. Эпицентр находился в 38 километрах северо-западнее населенного пункта Исток Кабанского района.
Фото: loon.site
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