В районе Бурятии произошло землетрясение

Как сообщили в МЧС республики, вчера, 2 октября, на территории Кабанского района зарегистрировано сейсмособытие. Его эпицентр находился в 6 км юго-западнее населённого пункта Борки.

- По информации ЕДДС Кабанского района, толчки в населенных пунктах не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - комментируют в МЧС.

Более подробной информации к этому часу нет. Она уточняется.

Предыдущее землетрясение в 4,2 балла было зафиксировано 21 сентября в 15:10. Эпицентр находился в 38 километрах северо-западнее населенного пункта Исток Кабанского района.

Фото: loon.site