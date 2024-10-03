Происшествия 03.10.2024 в 09:38
Леса Бурятии продолжают гореть
Зафиксированы возгорания в Баунтовском эвенкийском и Иволгинском районах
Текст: Татьяна Жамсуева
Как сообщает РАЛХ Бурятии, с огненной стихией борются 22 человека из числа лесной охраны и авиалесоохраны. На тушении работает 7 единиц лесопожарной техники.
Ликвидирован лесной пожар в Северо-Байкальском районе на площади 19 га.
Напоминаем, что в Бурятии снят особый противопожарный режим, но при посещении лесного массива соблюдайте правила пожарной и санитарной безопасности.
О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.
Фото: Номер один
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