Происшествия 03.10.2024 в 09:51
В Улан-Удэ фигурантов дела о смертельном спарринге в «Дельте» признали виновными
Охранников взяли под стражу в зале суда
Текст: Андрей Константинов
Вчера в Советском райсуде Улан-Удэ прошло очередное заседание по громкому делу о смертельном спарринге в ЧОП «Дельта», в результате которого погиб 20-летний сотрудник предприятия Родион Николаев. На нем присяжные заседатели, с участием которых рассматривалось дело, вынесли свой вердикт. Все фигуранты – три охранника и бывший начальник группы быстрого реагирования – признаны виновными. После оглашения вердикта участников спарринга взяли под стражу в зале суда (их начальник и до этого был под стражей). В ближайшее время судья вынесет им приговор.
Напомним, в 2022 году Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Выяснилось, что смертельные травмы парню нанесли партнеры по спаррингу – другие работники охранного предприятия. Как утверждали родственники и свидетели, проведение такого рода «экзамена» являлось распоряжением начальства.
Позже следователи установили, что организатором смертельного спарринга был 56-летний начальник группы быстрого реагирования. По его требованию, условием для продолжения работы в ГБР для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определенных правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе по голове и в область других жизненно важных органов.
Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти молодого человека стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем в спарринге с Родионом двое из троих были боксерами.
После случившегося силовики возбудили уголовное дело. Когда организатор спаррингов узнал об этом, он начал угрожать и шантажировать своих работников, чтобы те дали ложные показания. Например, сказали, что погибший был в спортивном зале, но не участвовал в боях, а сознание потерял и в итоге умер после обычных физических упражнений. Однако впоследствии свидетели все-таки решили рассказать правду, сообщив следователям, что они лгали под давлением своего начальника.
В итоге троих участников спарринга обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего. А их начальника – сразу по нескольким статьям УК РФ. Помимо той же ч. 4 ст. 111 ему также предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, принуждении свидетелей к даче ложных показаний, истязании и угрозе убийством.
Как выяснилось, мужчина и раньше вел себя не совсем адекватно. Как сообщали в Следственном комитете, еще до случая со спаррингом он в пьяном виде приехал к своему подчиненному, который не вышел на работу. В течение нескольких часов начальник избивал своего сотрудника, угрожал убийством и даже ударил ножом в бедро.
Фото: из личного архива В. Ларионовой
Напомним, в 2022 году Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Выяснилось, что смертельные травмы парню нанесли партнеры по спаррингу – другие работники охранного предприятия. Как утверждали родственники и свидетели, проведение такого рода «экзамена» являлось распоряжением начальства.
Позже следователи установили, что организатором смертельного спарринга был 56-летний начальник группы быстрого реагирования. По его требованию, условием для продолжения работы в ГБР для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определенных правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе по голове и в область других жизненно важных органов.
Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти молодого человека стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем в спарринге с Родионом двое из троих были боксерами.
После случившегося силовики возбудили уголовное дело. Когда организатор спаррингов узнал об этом, он начал угрожать и шантажировать своих работников, чтобы те дали ложные показания. Например, сказали, что погибший был в спортивном зале, но не участвовал в боях, а сознание потерял и в итоге умер после обычных физических упражнений. Однако впоследствии свидетели все-таки решили рассказать правду, сообщив следователям, что они лгали под давлением своего начальника.
В итоге троих участников спарринга обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего. А их начальника – сразу по нескольким статьям УК РФ. Помимо той же ч. 4 ст. 111 ему также предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, принуждении свидетелей к даче ложных показаний, истязании и угрозе убийством.
Как выяснилось, мужчина и раньше вел себя не совсем адекватно. Как сообщали в Следственном комитете, еще до случая со спаррингом он в пьяном виде приехал к своему подчиненному, который не вышел на работу. В течение нескольких часов начальник избивал своего сотрудника, угрожал убийством и даже ударил ножом в бедро.
Впервые уголовное дело поступило на рассмотрение Советского райсуда еще в конце прошлого года. Тогда оно также рассматривалось с участием присяжных заседателей. В феврале они вынесли противоречивый вердикт, который не устроил участников процесса. Позже он был отменен Верховным судом, который направил дело на новое рассмотрение.
Напомним, недавно суд вынес приговор еще по одному уголовному делу, где фигурировали охранники «Дельты». За жестокое избиение мужчины в гостинице два теперь уже бывших работника предприятия получили 4,5 и 5,5 лет заключения.
Фото: из личного архива В. Ларионовой