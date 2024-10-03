Происшествия 03.10.2024 в 10:27

Житель Улан-удэ инвестировал миллион рублей мошенникам

Он попытался попробовать свои силы в заработке на фондовом рынке, но столкнулся с аферистами
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Текст: Татьяна Жамсуева
Житель Улан-удэ инвестировал миллион рублей мошенникам

54-летний мужчина в течение трех дней перевел на различные банковские счета часть средств - около миллиона рублей - якобы, для участия в сделках на фондовой бирже. Позднее мужчина понял, что его обманули

Как сообщает Управления МВД России по г. Улан-Удэ, 54-летнему местному жителю в конце сентября в мессенджере поступило сообщение с предложением заработка в новой для него сфере деятельности. Он откликнулся и перешел по ссылке, где указал свой абонентский номер.
Спустя время поступил звонок, незнакомец представился работником инвестиционной компании, обрисовал ему суть и условия заработка и связал с «брокером». Во время бесед потерпевший сообщил о наличии у него крупной суммы денег. Впоследствии по указанию звонивших, он в течение трех дней перевел на различные банковские счета часть средств - около миллиона рублей - якобы, для участия в сделках на фондовой бирже.

По словам улан-удэнца, он был осведомлен о способах мошенничества и сам ранее не доверял подобным сообщения и звонкам, однако попался на уловки, поскольку не отдавал отчет своим действиям из-за проблем с памятью.
Отметим, мошенничества под предлогом инвестирования - одна из самых распространенных обманных схем. 196 миллионов рублей перевели аферистам за 8 месяцев текущего года горе-инвесторы в Бурятии, рассчитывавшие на быструю прибыль.
Полиция Бурятии призывает граждан отказаться от участия в сомнительных инвестпроектах, если вы не владеете необходимыми знаниями в данной сфере: высок риск столкнуться с интернет-преступниками. Помните: желание быстро и без усилий обогатиться может обернуться потерей сбережений и долговыми обязательствами перед родственниками и банками.

Фото: Номер один

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мошенничество афера

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