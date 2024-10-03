Происшествия 03.10.2024 в 10:49

Водитель КАМАЗа в Бурятии сбил мотоциклиста

Мужчина получил сильнейшую травму головы
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Текст: Елена Кокорина
Водитель КАМАЗа в Бурятии сбил мотоциклиста

Вчера днем, 2 октября, в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП. Водитель КАМАЗа нарушив правила дорожного движения сбил мотоциклиста.

Столкновение произошло в 12 часов дня.

- 46-летний водитель автомобиля «КАМАЗ», следуя со стороны г. Улан-Удэ в сторону полигона ТБО не предоставил преимущества в движении на перекрестке и совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 48-летнего водителя, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП мотоциклист с травмой головного мозга госпитализирован в медицинское учреждение.

Фото: ГИБДД РБ

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с 2 по 8 октября

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