Водитель КАМАЗа в Бурятии сбил мотоциклиста

Вчера днем, 2 октября, в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП. Водитель КАМАЗа нарушив правила дорожного движения сбил мотоциклиста.

Столкновение произошло в 12 часов дня.

- 46-летний водитель автомобиля «КАМАЗ», следуя со стороны г. Улан-Удэ в сторону полигона ТБО не предоставил преимущества в движении на перекрестке и совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 48-летнего водителя, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП мотоциклист с травмой головного мозга госпитализирован в медицинское учреждение.

Фото: ГИБДД РБ