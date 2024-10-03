Происшествия 03.10.2024 в 11:01

В районе Бурятии из-за ветхой проводки произошел крупный пожар

Сгорели надворные постройки, курятник, кочегарка и крыша дома
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Текст: Татьяна Жамсуева
В районе Бурятии из-за ветхой проводки произошел крупный пожар

В селе Красный Яр Кабанского района произошло возгорание на жилом участке. Причиной послужило короткое замыкание ветхой электрической проводки в кочегарке.

По данным Республиканского агентства ГО и ЧС были привлечены 9 пожарных подразделения 2-го Кабанского отряда ГПС РБ и 4 единицы техники, потушили возгорание за 3 часа на общей площади 108 кв.м. В результате пожара сгорели кочегарка, стайка, курятник, огнём повреждена крыша веранды и жилого дома. Пострадавших нет.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что ваше имущество и жизнь будут в безопасности, если соблюдать простые правила:

- пользуйтесь только исправным электрооборудованием заводского производства;

- не включайте несколько электрических приборов одновременно;

- своевременно проверяйте состояние электрических проводов;

- не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми дефектами.

При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

Видео из ТГ канала Новости ГО и ЧС

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