21-летний мотоциклист в Бурятии попал под внедорожник

Еще одно ДТП с пострадавшим мотоциклистом произошло вчера, 2 октября. 21-летний мужчина получил многочисленные ранения и был доставлен в больницу.

Авария произошла около 16 часов дня в Джидинском районе.

- 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Террано» совершил столкновение с мопедом «Рэйсер» под управлением 21-летнего водителя. У молодого человека не было прав, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП молодой человек с многочисленными травмами госпитализирован в больницу.

Фото: ГИБДД РБ