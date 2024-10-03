Происшествия 03.10.2024 в 11:04
21-летний мотоциклист в Бурятии попал под внедорожник
Парень получил множество ранений и находится в больнице
Текст: Елена Кокорина
Еще одно ДТП с пострадавшим мотоциклистом произошло вчера, 2 октября. 21-летний мужчина получил многочисленные ранения и был доставлен в больницу.
Авария произошла около 16 часов дня в Джидинском районе.
- 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Террано» совершил столкновение с мопедом «Рэйсер» под управлением 21-летнего водителя. У молодого человека не было прав, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП молодой человек с многочисленными травмами госпитализирован в больницу.
Фото: ГИБДД РБ
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