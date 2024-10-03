Наехав на камень, мотоциклист в Улан-Удэ попал в аварию

Три аварии с мотоциклами зарегистрировали инспекторы ГИБДД вчера, 2 октября. Две из них произошли в Джидинском и Тарбагатайском районах республики, а одна в Улан-Удэ.

- На проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ 42-летний водитель мотоцикла «Сузуки» наехал на бордюрный камень, после чего совершил столкновение со стоящим автомобилем «Ниссан Блюберд». В результате мотоциклист получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД республики.

Всего за вчерашний день инспекторами ДПС выявлено 324 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии было зарегистрировано 25 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть несколько ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ