Происшествия 03.10.2024 в 13:06

Подросток украл из магазина Улан-Удэ игровую приставку

Игрушку за 65 тысяч он взял с витрины и спокойно вышел
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Текст: Елена Кокорина
Подросток украл из магазина Улан-Удэ игровую приставку

Полиция Улан-Удэ задержала по подозрению в краже 17-летнего подростка. Он украл в магазине бытовой техники игровую приставку, стоимостью 65 тысяч рублей и продал ее.

- Установлено, что торговый зал он посетил с целью кражи. Забрав с витрины игровую консоль в коробке, юноша беспрепятственно покинул его.  Приставку он впоследствии продал, разместив объявление на популярном сайте.
За кражу приставки из магазина он привлекается уже не впервые. В июле текущего года он также украл дорогую игровую технику, однако должных выводов все-таки не сделал. В настоящее время в отношении него также расследуются уголовные дела по другим хищениям имущества, - рассказали в полиции Бурятии.
Парень имеет 9 классов основного образования, нигде не учится и не работает. Состоит на учете в ПДН.
Возбуждено уголовное дело.

Фото:  loon.site

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