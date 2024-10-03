Подросток украл из магазина Улан-Удэ игровую приставку

Полиция Улан-Удэ задержала по подозрению в краже 17-летнего подростка. Он украл в магазине бытовой техники игровую приставку, стоимостью 65 тысяч рублей и продал ее.

- Установлено, что торговый зал он посетил с целью кражи. Забрав с витрины игровую консоль в коробке, юноша беспрепятственно покинул его. Приставку он впоследствии продал, разместив объявление на популярном сайте.

За кражу приставки из магазина он привлекается уже не впервые. В июле текущего года он также украл дорогую игровую технику, однако должных выводов все-таки не сделал. В настоящее время в отношении него также расследуются уголовные дела по другим хищениям имущества, - рассказали в полиции Бурятии.

Парень имеет 9 классов основного образования, нигде не учится и не работает. Состоит на учете в ПДН.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site