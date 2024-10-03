Жительница Улан-Удэ сушила под диваном 5 кило конопли

В Улан-Удэ сотрудники Управления наркоконтроля задержали 36-летнюю горожанку. В её квартире полицейские обнаружили более 5 килограммов марихуаны. «Травка» была спрятана под диваном, где сушилась на полу.«Злоумышленница призналась, что собрала коноплю для себя в августе в Иволгинском районе. От освидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества она отказалась. В связи с этим женщина будет привлечена к административной ответственности», - рассказали в МВД Бурятии.Известно, что горожанка ранее уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Женщина нигде не работает.По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: МВД Бурятии