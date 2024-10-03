Синоптики обещают теплые дни в октябре и ноябре по Бурятии

Средняя месячная температура воздуха в Улан-Удэ будет близка к средним многолетним значениям. А местами по северным районам на 1-2° выше средних многолетних значений.

Как сообщили в Гидрометцентре России, в ноябре месячная температура будет выше нормы средней месячной температуры на большей части Сибирского федерального округа (за исключением юго-западных регионов), в том числе в Бурятии и Забайкальском крае, в южных и западных районах Якутии.

Это прекрасная возможность насладиться мимолетными осенними моментами.

Фото от Loon.site