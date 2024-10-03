Каждый третий житель Улан-Удэ до 34 лет не носит с собой наличных денег

В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Улан-Удэ. Цифровизация и развитие банковских сервисов мотивируют жителей Улан-Удэ отказаться от купюр и банкнот.

Купюры и монеты чаще носят при себе те, кто старше (56% в возрасте от 45 лет), и те, кто получает от 50 до 100 тыс. руб. (61%). 38% от опрошенных рассказали, что носят в кошельке до 3 тысяч рублей и лишь 3% — более 20 тысяч.

За 14 лет инфляция составила более 160%, средняя сумма в кошельках выросла с 2000 до 5000 рублей. 29% горожан вообще не имеют наличных в кармане. Каждый третий в возрасте до 34 уже отказался от наличности в кармане, среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет — каждый четвертый не носит с собой наличных денег (25%), а среди тех, кто старше, — каждый пятый (22%).

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