Происшествия 03.10.2024 в 14:07

В ближайшее время жители Бурятии будут наблюдать задымления

Данное явление не связано с лесными пожарами
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Текст: Татьяна Жамсуева
В ближайшее время жители Бурятии будут наблюдать задымления

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2025 года лесхозами Бурятии выполняются запланированные осенние контролируемые противопожарные мероприятия. Это выжигания хвороста, подстилки, сухой травы и других горючих материалов на территории лесного фонда.

-  Профилактическое выжигание — это одна из основных мер пожарной безопасности в лесах, направленная на предупреждение лесных пожаров. Проведение выжиганий разрешено только на землях лесного фонда в соответствии с техническим заданием и графиками согласованными Главами районов, - пояснила консультант отдела охраны, защиты лесов Валентина Калашникова. Также сжигание порубочных остатков на лесосеках проводят лесопользователи в соответствии с заключенным договором купли-продажи лесных насаждений, либо договором аренды лесного участка.

Республиканское агентство лесного хозяйства сообщает, что на сегодняшний день в Бурятии запланированы профилактические выжигания горючего материала в Бичурском, Закаменском, Еравнинском, Хоринском, Курумканском районах и городе Улан-Удэ.

При обнаружении неконтролируемых очагов возгорания лесники просят население сообщить в ближайшее лесничество или на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.

Фото: ТГ Лесное хозяйство Бурятии

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