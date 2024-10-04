Происшествия 04.10.2024 в 09:18
В Бурятии продолжают гореть леса
Сейчас в республике действуют два возгорания в Баунтовском районе
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в лесах Бурятии новых пожаров не зарегистрировано. Лнсникам удалось потушить два возгорания, возникших ранее в Баунтовском и Иволгинском районах на площади 13 га. Также продолжается тушение еще двух пожаров в Баунтовском районе.
«Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Напомним, на днях в лесах Бурятии был снят особый противопожарный режим.
Фото: РАЛХ
«Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Напомним, на днях в лесах Бурятии был снят особый противопожарный режим.
Фото: РАЛХ
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