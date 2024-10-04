В Бурятии продолжают гореть леса

За прошедшие сутки в лесах Бурятии новых пожаров не зарегистрировано. Лнсникам удалось потушить два возгорания, возникших ранее в Баунтовском и Иволгинском районах на площади 13 га. Также продолжается тушение еще двух пожаров в Баунтовском районе.«Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Напомним, на днях в лесах Бурятии был снят особый противопожарный режим.Фото: РАЛХ