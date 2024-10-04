Происшествия 04.10.2024 в 09:30
В Улан-Удэ на 04 октября будет отключение холодной воды
В связи с проведением плановых работ на водопроводной сети Д-100мм по ул. Куйбышева, 21.
Текст: Татьяна Жамсуева
Список домов: ул. Ленина 19/3, 19/1, 13, 15а, 17, 28а, 15. Будет произведено отключение холодного водоснабжения 04 октября с 09:00 до 15:00
- Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени, - пишут в ТГ канале «МУП Водоканал».
Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33
Фото: loon.site
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