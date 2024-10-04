Происшествия 04.10.2024 в 09:30

В Улан-Удэ на 04 октября будет отключение холодной воды

В связи с проведением плановых работ на водопроводной сети Д-100мм по ул. Куйбышева, 21.
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Удэ на 04 октября будет отключение холодной воды

Список домов: ул. Ленина 19/3, 19/1, 13, 15а, 17, 28а, 15. Будет произведено отключение холодного водоснабжения 04 октября с 09:00 до 15:00                                                                                                                         

- Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени, - пишут в ТГ канале «МУП Водоканал».                          

Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33

Фото: loon.site

Теги
водоканал отключение

Все новости

Командующий военно-воздушными силами Монголии поблагодарил Россию за помощь
04.10.2024 в 10:35
71-летняя жительница Улан-Удэ попалась на удочки лже-брокеров
04.10.2024 в 10:18
Мэру Улан-Удэ прокуратура внесла представление
04.10.2024 в 10:18
Жители районов Бурятии учатся выживать на свою зарплату
04.10.2024 в 10:01
Молодой лейтенант из Бурятии погиб на СВО
04.10.2024 в 09:51
Обманутым пенсионерам Бурятии мошенник вернет 2 млн рублей
04.10.2024 в 09:33
В Бурятии мужчина ушел с лесоделяны и пропал
04.10.2024 в 09:30
В Улан-Удэ на 04 октября будет отключение холодной воды
04.10.2024 в 09:30
В Бурятии продолжают гореть леса
04.10.2024 в 09:18
Два загранпаспорта
04.10.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
71-летняя жительница Улан-Удэ попалась на удочки лже-брокеров
Она перевела аферистам 820 тысяч рублей
04.10.2024 в 10:18
В Бурятии мужчина ушел с лесоделяны и пропал
Последний раз его видели 2 октября
04.10.2024 в 09:30
В Бурятии продолжают гореть леса
Сейчас в республике действуют два возгорания в Баунтовском районе
04.10.2024 в 09:18
Пассажир трамвая в Улан-Удэ ударился головой во время поездки
Он отправил пост-жалобу в социальной сети
03.10.2024 в 16:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru