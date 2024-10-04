В Улан-Удэ на 04 октября будет отключение холодной воды

Список домов: ул. Ленина 19/3, 19/1, 13, 15а, 17, 28а, 15. Будет произведено отключение холодного водоснабжения 04 октября с 09:00 до 15:00

- Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени, - пишут в ТГ канале «МУП Водоканал».

Телефон диспетчерской службы 44-00-00, 44-10-33

Фото: loon.site