В Бурятии мужчина ушел с лесоделяны и пропал

В Бурятии разыскивают 50-летнего Валерия Алемасова. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 2 октября он ушел с лесоделяны в местности Бильчир Прибайкальского района, с тех пор его никто не видел.Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.Был одет: коричневая камуфлированная куртка, голубая кофта в белую полоску, серые спортивные брюки, синие резиновые тапки.Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер 112.