Происшествия 04.10.2024 в 09:30

В Бурятии мужчина ушел с лесоделяны и пропал

Последний раз его видели 2 октября
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии мужчина ушел с лесоделяны и пропал
В Бурятии разыскивают 50-летнего Валерия Алемасова. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 2 октября он ушел с лесоделяны в местности Бильчир Прибайкальского района, с тех пор его никто не видел.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет: коричневая камуфлированная куртка, голубая кофта в белую полоску, серые спортивные брюки, синие резиновые тапки.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер 112.
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