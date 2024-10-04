Происшествия 04.10.2024 в 10:18

71-летняя жительница Улан-Удэ попалась на удочки лже-брокеров

Она перевела аферистам 820 тысяч рублей
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Текст: Татьяна Жамсуева
71-летняя жительница Улан-Удэ попалась на удочки лже-брокеров

По предложению псевдоспециалиста пенсионерка сначала перевела денежный депозит в размере более 9 тысяч по указанным реквизитам. Затем по отправленной ссылке скачала, якобы, инвестиционное приложение.

По данным МВД по РБ, 71-летняя горожанка в сети Интернет увидела тематическую рекламу и перешла на сайт. Уже вскоре состоялся разговор с «инвестиционным менеджером». Беседа проходила в мессенджере. Стороны обсудили детали и приступили к работе.
Лже-консультант всячески оказывал помощь в работе на инвест-платформе. По словам обманутой, она видела, как после каждой совершенной операции ее доход в личном кабинете рос. Именно поэтому, когда он предложил внести на счет более крупную сумму, она согласилась и перечислила 80 тысяч рублей.
Спустя несколько дней аферист повторил предложение, и женщина опустошила свои кредитные банковские карты. Свыше 586 тысяч рублей она направила, якобы, для покупки валюты.
Впоследствии «клиентка» узнала, что сделки приостановлены, а счет заморожен, поскольку она «не вышла на второй уровень финансовой страховки». Из письма, пришедшего на электронную почту, стало ясно, что для «разморозки счета» необходимо оплатить более 7,5 тысяч долларов. Псевдо-менеджер обещал помочь собрать данную сумму.Со своего банковского счета пожилая улан-удэнка в качестве оплаты страховки перевела свыше 148 тысяч рублей. А на следующий день просмотрев отрицательные отзывы о платформе, осознала, что стала жертвой мошенников.Причиненный ей ущерб составил более 820 тысяч рублей.

Известно, что в профилактических мероприятиях сотрудников полиции пенсионерка участия не принимала, лишь знала о некоторых видах и способах мошенничества из СМИ. МВД Бурятии призывает жителей региона позаботиться об информированности пожилых родственниках о схемах обмана. Возможно, именно ваша информация поможет им сберечь свои сбережения при разговоре с интернет-преступником.

Напомним, заявки на коллективные встречи-консультации полицейских с трудовыми коллективами по профилактике актуальных видов IT-преступлений и установке защитных опций «антимошеннического минимума» принимаются по телефону: 8(3012)29-56-23.

Фото: loon.site

Теги
мошенничество деньги

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