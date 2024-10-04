В Бурятии иностранец стащил коробку продуктов из магазина

В Кяхте сотрудники Росгвардии задержали иностранца, подозреваемого в краже продуктов из магазина.«Прибыв на сообщение о краже на охраняемый объект, сотрудники вневедомственной охраны просмотрели записи камер видеонаблюдения. Они установили, что злоумышленник сложил продукты в большую коробку и беспрепятственно вышел из магазина, не оплатив товар. Затем, погрузив похищенное в припаркованный автомобиль, мужчина уехал», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.Установив приметы подозреваемого и марку его машины, росгвардейцы и полицейские выехали в сторону автомобильного пункта пропуска. Там они обнаружили и задержали злоумышленника. В багажнике его машины правоохранители обнаружили похищенное молоко, растительное масло, стиральный порошок и крупы на сумму порядка 3,5 тысяч рублей.«По факту кражи в отношении 66-летнего иностранца возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии