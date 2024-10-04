В Улан-Удэ студент украл два телефона по пути на учебу

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 19-летнего студента колледжа, подозреваемого в кражах двух телефонов из компьютерных клубов.Как рассказали в МВД Бурятии, ранним утром молодой человек после распития спиртного с друзьями собрался на остановку, чтобы поехать на учебу. По дороге он случайно уронил и сломал свой телефон. Однако восполнить потерю парень решил оригинальным образом.Юноша зашел в компьютерный клуб, где, пройдясь по залу, сообщил администратору о плохом самочувствии одного из посетителей. Работник, оставив на столе свой телефон, ринулся на помощь мужчине: тот, как оказалось, просто спал. В этот момент студент стащил его гаджет и скрылся. Аналогичном образом он украл телефон в еще одном попавшемся ему на пути компьютерном клубе.Парня задержали уже на следующий день. По его словам, от одного из гаджетов он впоследствии избавился, обнаружив на нем компрометирующий сервис. Второй планировал использовать и оставил себе.«Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Противоправный поступок он объяснил действием алкоголя. По фактам краж возбуждены уголовные дела», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии