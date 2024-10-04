Происшествия 04.10.2024 в 14:37

В районе Бурятии пытались перевезти 22 коровы без документов

Нарушителю предъявлено требование вернуть КРС на место
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Текст: Татьяна Жамсуева
В районе Бурятии пытались перевезти 22 коровы без документов

Должностными лицами: Управлением Россельхознадзора совместно с подразделениями ГИБДД в Иркутской области и Бурятии нарушителю выдано требование. Он должен вернуть животных к пункту отгрузки - с. Нижний Бургалтай Джидинского района.

С конца сентября по настоящее время Управлением Россельхознадзора совместно с подразделениями ГИБДД в Иркутской области и Бурятии проведено 26 рейдов, досмотрено 225 автомобилей, выявлено три нарушения перевозки КРС. По требованию надзорного органа возвращено 96 голов скота, перевозимого с нарушениями.

Как сообщает РСХН ИО и РБ, в случае невыполнения в установленный срок законных требований об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил влечет привлечение к административной ответственности в соответствии с частью 8 статьи 19.5 КоАП РФ и наложение административного штрафа на граждан – в размере от 2 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

Действия (бездействие), предусмотренные ч. 8 ст. 19.5, совершенные в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 40 до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 40 до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 700 тыс. рублей до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Фото: Номер один

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