Происшествия 04.10.2024 в 15:20
В Бурятии подожгли дом
Люди успели покинуть загоревшееся жилище
Текст: Андрей Константинов
Поздним вечером 3 октября в селе Подлопатки Мухоршибирского района загорелся жилой дом. К месту происшествия выехали подразделения 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ.
«На момент прибытия пожарных горели стена и кровля дома. До прибытия огнеборцев из жилища эвакуировались 2 человека. Пожар ликвидировали на общей площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС Бурятии.
По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия пожарных горели стена и кровля дома. До прибытия огнеборцев из жилища эвакуировались 2 человека. Пожар ликвидировали на общей площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС Бурятии.
По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.
Фото: МЧС Бурятии
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