В Бурятии подожгли дом

Поздним вечером 3 октября в селе Подлопатки Мухоршибирского района загорелся жилой дом. К месту происшествия выехали подразделения 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ.«На момент прибытия пожарных горели стена и кровля дома. До прибытия огнеборцев из жилища эвакуировались 2 человека. Пожар ликвидировали на общей площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС Бурятии.По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.Фото: МЧС Бурятии