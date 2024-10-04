Происшествия 04.10.2024 в 15:20

В Бурятии подожгли дом

Люди успели покинуть загоревшееся жилище
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подожгли дом
Поздним вечером 3 октября в селе Подлопатки Мухоршибирского района загорелся жилой дом. К месту происшествия выехали подразделения 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ.

«На момент прибытия пожарных горели стена и кровля дома. До прибытия огнеборцев из жилища эвакуировались 2 человека. Пожар ликвидировали на общей площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС Бурятии.

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

Фото: МЧС Бурятии
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