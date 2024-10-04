Происшествия 04.10.2024 в 16:07

В Улан-Удэ закладчик наркотиков получил 10 лет «строгача»

Мужчину изобличили в 18 эпизодах преступлений

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ закладчик наркотиков получил 10 лет «строгача»

Горожанин забирал посылки с наркотиками, в том числе через постаматы. Затем он их расфасовывал и развозил по нужным местам, где потом их забирали потребители. Платили наркокурьеру по 500—700 рублей за грамм наркотика. Всего правоохранители смогли доказать вину улан-удэнца по 18 эпизодам преступлений.

В суде подсудимый вину по предъявленному обвинению признал. Он сказал, что стал работать курьером-закладчиком, организовывать тайники с наркотическими средствами. Оплата зависела от веса, примерно 500-700 рублей за 1 грамм. Он переписывался в чате с оператором интернет-магазина. В чате состояли он и ещё три человека. Примерно раз в два месяца либо чаще в целях безопасности они меняли ник-неймы, никаких личных контактов не было.

«Когда устраиваешься курьером, скидывают файлообменник, обучают», - рассказал закладчик.

Для трудоустройства он внёс залог в размере 10 000 рублей, который перевёл через биткоин-кошелёк. Далее ему отправили инструкцию о подробностях его работы, рассказали о том, как необходимо составлять отчёты о проделанной работе, создавать ссылки фотографий закладок и скриншотов карт на разных фотохостингах для того, чтобы потребителю было удобней отыскать закладку с наркотиком.

Сначала мужчина работал розничным закладчиком, но вскоре его повысили и он стал работать так называемым «складом». В его обязанности стало входить получение оптовых партий наркотиков синтетической группы, отправленных оператором через различные транспортные компании, хранение наркотиков, а также организация тайников-закладок для мелких закладчиков, осуществляющих сбыт уже непосредственно наркопотребителям. При этом мужчина совмещал функции розничного закладчика, то есть организовывал тайники-закладки для наркопотребителей.

Его зарплату оператор переводил ему на его биткоин-кошелёк, он осуществлял обмен данной криптовалюты через один из обменников, потом выводил деньги на банковскую карту

«Он получал наркотические средства в постамате, затем делал закладки. Хотел прекратить сбыт, но его уговорили поработать ещё. В первых числах февраля 2024 года он получил очередную посылку, делал из этой партии закладки, но его задержали. При нём было 4-5 свёртков», - говорится в материалах дела.

В ходе обследования его жилища правоохранители изъяли наркотические средства, предназначенные для дальнейшего сбыта бесконтактным способом, упаковочный материал, банковские карты.

Железнодорожный районный суд признал улан-удэнца виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

Однако мужчина решил оспорить приговор в Верховном суде. В апелляционной жалобе он указал, что признал вину по всем эпизодам, добровольно предоставил доступ к своему телефону, где хранилась информация о его преступной деятельности, добровольно выдал хранившиеся дома наркотические вещества в крупном размере. Кроме того, по личной инициативе он связался с корреспондентом местной телекомпании и дал интервью про свою деятельность, которое вошло в документальный фильм о ситуации с наркотиками в Бурятии, отдал интервью в пресс-службу МВД по РБ.

Также мужчина пытался надавить на жалость судей – рассказала о том, что у него престарелая мама и две бабушки. Также он просил вернуть три его сотовых телефона его гражданской супруге.

Верховный суд немного смягчил приговор – срок лишения свободы уменьшили на два месяца. Также суд разрешил вернуть телефоны подсудимого его родственникам.


Фото: "Номер один"

Теги
наркотик строгий режим закладка суд

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