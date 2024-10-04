В Бурятии бесследно исчез сторож

Следственный комитет Бурятии расследует уголовное дело по факту безвестного исчезновения 45-летнего мужчины в Заиграевском районе.Как сообщили в следственном ведомстве, в период с 3 по 5 сентября 2023 года мужчина ушел в неизвестном направлении с животноводческой стоянки возле села Ташелан, где работал сторожем и бесследно исчез. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, чтобы выяснить его судьбу, однако результатов они пока не дали.Граждан, кто обладает любыми сведениями о мужчине или обстоятельствах его исчезновения, просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (30136) 4-10-20, 4-16-60 (следственный отдел по Заиграевскому району), 8-914-981-66-77, 8-924-772-12-28, (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).Сведения о пропавшем мужчине: Лыткин Андрей Александрович, 08.05.1978 года рождения.Приметы: европейской внешности, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.Был одет: черную спортивную кофту, черные брюки, черные туфли.