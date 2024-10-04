Происшествия 04.10.2024 в 17:26

В Бурятии бесследно исчез сторож

Мужчину не могут найти уже больше года
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бесследно исчез сторож
Следственный комитет Бурятии расследует уголовное дело по факту безвестного исчезновения 45-летнего мужчины в Заиграевском районе.

Как сообщили в следственном ведомстве, в период с 3 по 5 сентября 2023 года мужчина ушел в неизвестном направлении с животноводческой стоянки возле села Ташелан, где работал сторожем и бесследно исчез. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, чтобы выяснить его судьбу, однако результатов они пока не дали.

Граждан, кто обладает любыми сведениями о мужчине или обстоятельствах его исчезновения, просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (30136) 4-10-20, 4-16-60 (следственный отдел по Заиграевскому району), 8-914-981-66-77, 8-924-772-12-28, (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).

Сведения о пропавшем мужчине: Лыткин Андрей Александрович, 08.05.1978 года рождения.

Приметы: европейской внешности, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Был одет: черную спортивную кофту, черные брюки, черные туфли.
Теги
розыск

Все новости

На конкурс «Дальний Восток - Земля приключений» подано десять фильмов о Бурятии
04.10.2024 в 18:00
В Улан-Удэ пожарные тушили загоревшийся мусоровоз
04.10.2024 в 17:47
В Бурятии набирает популярность приложение «Госуслуги.Дом»
04.10.2024 в 17:32
В Бурятии бесследно исчез сторож
04.10.2024 в 17:26
В борьбе с пьянством Забкрай собирается брать пример с Бурятии
04.10.2024 в 17:06
Жители Улан-Удэ забили канализацию тряпками
04.10.2024 в 16:46
В Бурятии на выходные будет тепло
04.10.2024 в 16:16
В Улан-Удэ закладчик наркотиков получил 10 лет «строгача»
04.10.2024 в 16:07
В Бурятии инспектор ГИБДД получил 8 лет колонии за взятки
04.10.2024 в 16:07
У ручья в Улан-Удэ собрали 50 мешков бытового мусора
04.10.2024 в 16:02
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
В Улан-Удэ пожарные тушили загоревшийся мусоровоз
В отсек с мусором попала тлеющая зола
04.10.2024 в 17:47
В Улан-Удэ закладчик наркотиков получил 10 лет «строгача»

Мужчину изобличили в 18 эпизодах преступлений

04.10.2024 в 16:07
В Бурятии инспектор ГИБДД получил 8 лет колонии за взятки
За деньги он досрочно и без экзаменов возвращал права «лишенцам»
04.10.2024 в 16:07
В Бурятии подожгли дом
Люди успели покинуть загоревшееся жилище
04.10.2024 в 15:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru