Север Бурятии снова потрясло

Как сообщили в МЧС республики, сегодня ночью, 7 октября, на территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие. Его эпицентр находился в 36 км северо-восточнее населенного пункта Северомуйск.

- По информации ЕДДС Муйского района, толчки в населенных пунктах не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - комментируют в МЧС.

Более подробной информации к этому часу нет. Она уточняется.

Предыдущее небольшое землетрясение в Бурятии произошло 2 октября на территории Кабанского района. Его эпицентр находился в 6 км юго-западнее населённого пункта Борки.

Фото: loon.site