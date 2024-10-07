Баунтовский район Бурятии продолжает гореть

За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Баунтовском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной возгорания стала сухая гроза. За этот же период удалось потушить один пожар на площади 5 га.«На утро 7 октября в Баунтовском районе действует пять лесных пожаров», - сообщили в РАЛХе.Напомним, недавно в республике был снят особый противопожарный режим.Фото: РАЛХ