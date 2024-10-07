Происшествия 07.10.2024 в 09:07
Баунтовский район Бурятии продолжает гореть
Там действует сразу пять лесных пожаров
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Баунтовском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной возгорания стала сухая гроза. За этот же период удалось потушить один пожар на площади 5 га.
«На утро 7 октября в Баунтовском районе действует пять лесных пожаров», - сообщили в РАЛХе.
Напомним, недавно в республике был снят особый противопожарный режим.
Фото: РАЛХ
«На утро 7 октября в Баунтовском районе действует пять лесных пожаров», - сообщили в РАЛХе.
Напомним, недавно в республике был снят особый противопожарный режим.
Фото: РАЛХ
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